'Aantal gevangenen in Libische detentiecentra sterk toegenomen'

Libië heeft de afgelopen weken 2600 migranten en vluchtelingen op zee onderschept en teruggestuurd. In Libië komen ze terecht in toch al overvolle detentiecentra met een reële kans dat ze worden gemarteld, afgeperst, of in het ergste geval vermoord, zegt Amnesty International.

Volgens de Libiërs zitten nu er zo'n 7000 mensen vast in de detentiecentra. Dat is veel meer dan in maart, toen er nog 4400 mensen zaten. In oktober vorig jaar werden er door de Internationale Organisatie voor Migratie juist nog mensen weggehaald uit de centra.

Europese landen willen het aantal migranten dat vanuit Libië de oversteek waagt terugdringen en ondersteunen daarom de Libische kustwacht met onder meer trainingen en boten. Ook de instantie die verantwoordelijk is voor de detentiecentra wordt ondersteund.

Amnesty stelt om die reden dat Europese regeringen medeplichtig zijn aan de misstanden in de gevangenissen.