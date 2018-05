Mogelijk geen bevallingen meer in ziekenhuizen Stadskanaal en Hoogeveen

Vrouwen die moeten bevallen, kunnen vanaf dit najaar waarschijnlijk niet meer terecht in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen. Er zijn te weinig kinderartsen om de afdelingen open te houden.

Eigenaar Treant Zorggroep zegt dat de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde alleen nog openblijven in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Bij klinische verloskundige zorg en kindergeneeskundige zorg moet altijd een kinderarts zijn en dat lukt niet als alle afdelingen open blijven, zegt Treant.

Buikpijn

"Het sluiten van afdelingen is het laatste wat je als bestuurder wilt. We ervaren dit als een aderlating van ons zorgaanbod voor de regio. Het is een besluit dat we met buikpijn hebben moeten nemen, maar artsen die we niet hebben, kunnen we ook niet inzetten. Dit is de enige manier om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren."

De kwestie wordt nog besproken met de Ondernemingsraad, de Cliƫntenraad en de Raad van Toezicht. In het najaar wordt de knoop doorgehakt.

Volwaardige zorg

Sinds december vorig jaar kunnen vrouwen niet bevallen in het Scheper Ziekenhuis. Dat kan straks misschien wel weer. "De capaciteit van de locatie Emmen is het grootst en heeft meer faciliteiten. Bovendien zijn de gevolgen voor de reistijd van patiƫnten het kleinst als we de zorg concentreren in Emmen", zegt Treant.

De gemeenten Stadskanaal en Hoogeveen zijn niet te spreken over de aangekondigde sluiting. Wethouder Francis Boen van Stadskanaal is teleurgesteld, zegt hij tegen RTV Noord. "We hebben steeds gezegd dat we een ziekenhuis met volwaardige zorg belangrijk vinden, dus met alle specialismen. De sluiting van Verloskunde en Kindergeneeskunde is een aderlating voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal en omgeving."

De gemeente Hoogeveen vindt het verdwijnen van verloskunde en kindergeneeskunde uit het Bethesda ziekenhuis "volstrekt onacceptabel", meldt RTV Drenthe.