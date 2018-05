Krapte op bloeddonormarkt voor honden en katten

Het succes van de EVBN blijft ook in het buitenland niet onopgemerkt. "We leveren nu ook bloed aan België. Ook vanuit Duitsland neemt de vraag toe. Als we besluiten dat we ook dieren in die landen willen helpen, dan hebben we meer donoren nodig."

Volgens Van der Meiden is bloedtransfusie bij dieren nog niet bekend genoeg in Nederland. "Het is soms spannend. Dan raakt de koelkast in de loop van de week leeg en moeten we echt gaan rondbellen om voor het eind van de week genoeg te hebben." Zeker in vakantieperiodes is dat hard werken, gaat Van der Meiden verder. "Dan zijn mensen onbereikbaar of niet thuis."

Levens redden

Een bloed donerende huisdier komt zo'n vier keer per jaar langs. Maar dat houdt een keer op: donoren die ouder dan acht jaar zijn mogen geen bloed meer geven, dus die vallen dan af. "Daardoor moeten we voortdurend opzoek naar nieuwe donoren."

In de vijftien jaar dat zijn bloeddonorkliniek bestaat heeft Van der Meiden nog nooit nee hoeven zeggen, maar volgens hem geven baasjes steeds meer om én uit aan hun dier. Een extra bloedbank voor dieren kan daarom geen kwaad. "Met het bloed kunnen dierenlevens worden gered."