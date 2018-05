'Strengere regelgeving nodig voor kinderreclame op snoep'

De Reclamecode Voedingsmiddelen is opgesteld door de fabrikanten zelf. De Alliantie Stop Kindermarketing vindt dat niet voldoende, en wil dat de overheid regels gaat stellen. "Het is te vrijblijvend. Wij willen graag dat boetes kunnen worden uitgedeeld als fabrikanten zich niet aan de regels houden", zegt Martens.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), de brancheorganisatie van de fabrikanten, is verbaasd. "De score in het onderzoek is heel goed, het gros van de bedrijven doet meer aan de inperking van kindermarketing dan ze volgens de code zouden hoeven te doen", zegt Nelleke Hijmans van de FNLI. "Bovendien hebben we net een aanscherping afgesproken: we willen geen kinderidolen meer op verpakkingen. De fabrikanten willen echt wel hun verantwoordelijkheid nemen."

Supermarkten

Supermarkten doen het met hun eigen huismerken niet slecht. Albert Heijn heeft bijvoorbeeld alleen kinderfiguurtjes op producten uit de schijf van vijf. Maar het gaat de marktleider te ver om A-merken die zich wel met snoepreclame op kinderen richten, te weren.

"We zijn wel met de leveranciers van A-merken in gesprek om hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar we blijven het verkopen als daar behoefte aan is. We zijn niet tegen die producten, maar gaat om hoe je het in de markt zet. Daar wijzen we leveranciers dus op."