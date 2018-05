Nieuw geneesmiddel tegen longkanker in het basispakket

Een nieuw geneesmiddel tegen longkanker komt per 1 juni in het basispakket. Het gaat om 'atezolizumab', voor de vervolgbehandeling van de ziekte. Minister Bruins heeft met de leverancier onderhandeld over een lagere prijs, zoals het Zorginstituut had geadviseerd.

De precieze uitkomst van de onderhandelingen wordt niet bekendgemaakt. Het ministerie heeft wel laten weten dat een vertrouwelijke korting is afgesproken, die oploopt naarmate de uitgaven toenemen. De afspraken gelden tot en met 2019.

Eculizumab

Bruins heeft ook een akkoord bereikt over 'eculizumab', een middel tegen twee zeldzame ziekten, atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS) en Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH).

Dit middel zat al in het pakket, maar vanwege de hoge kosten adviseerde het Zorginstituut met de fabrikant te gaan praten over de prijs of het anders uit het pakket te halen. De gesprekken hebben geleid tot een prijsverlaging.