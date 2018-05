D66'er De Graaf heeft 'mogelijke belangstelling' voor Raad van State-baan

D66-politicus Thom de Graaf heeft naar eigen zeggen nog niet gesolliciteerd op de vacature van vicepresident van de Raad van State. Zijn naam zingt rond als opvolger van CDA'er Piet Hein Donner, die in oktober met pensioen gaat.

De 60-jarige De Graaf is nu fractievoorzitter in de Eerste Kamer en zegt dat hij nog moet nadenken over deze nieuwe baan. De afgelopen dagen kwam de opvolging van Donner in het nieuws, omdat binnen de Raad van State een voorkeur blijkt te zijn voor PvdA-ex-minister Dijsselbloem in plaats van voor De Graaf, de keuze van de D66-top. "Ik kan ook niet helpen dat iedereen maar wat roept", zegt De Graaf zelf. "Ik ga zelf de afweging maken of ik het wil."

Aan Zijne Majesteit

De sollicitatietermijn sluit over een week. Voor 22 mei moet de brief inclusief curriculum vitae naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn opgestuurd. De brief moet gericht zijn aan Zijne Majesteit de Koning, zo is te lezen in de openbaar gemaakte vacature. Koning Willem-Alexander is namelijk voorzitter van de Raad van State, het onafhankelijke adviesorgaan van de regering en de Tweede Kamer.