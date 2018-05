Twee afgeplakte pagina's van dagboek Anne Frank ontcijferd

Anne schaamde zich voor sommige pagina's

De onderzoekers zijn geholpen doordat Anne Frank in de laatste maanden voordat ze uit het Achterhuis werd weggehaald, haar hele dagboek herschreef. Ze deed dat op losse vellen die al wel bekend waren. Daarin blikt ze ook terug op wat ze eerder had geschreven.

Zo schrijft ze ergens dat ze zichzelf een bakvis vindt: "Ik schaam mij werkelijk". Of dat ook slaat op de twee pagina's die ze zelf afplakte, is niet duidelijk, maar ontdekking van deze pagina's is belangrijk en dient om het dagboek in perspectief te plaatsen, zeggen de onderzoekers. Want Anne en haar dagboek zijn dan wel wereldberoemd, zeggen de onderzoekers, tegelijkertijd is het ook een voetnoot in de geschiedenis van een gewoon 13-jarig meisje in haar tijd.