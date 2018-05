'Blauwe diamant was heilige graal voor koningshuizen'

Beroemd en blauw

Hopediamant (45,52 karaat) - Dit is de enige blauwe diamant die te zien is in een museum. Gevonden in de zeventiende eeuw in de beroemde diamantmijn bij Golkonda in India. De Hopediamant was onderdeel van gestolen Franse kroonjuwelen en wordt sinds de jaren 60 tentoongesteld in het Smithsonian Institution in Washington D.C..

Der Blauer Wittelsbacher (35,56 karaat) - Waarschijnlijk is deze steen ook gedolven bij Golkonda. Kwam in de zeventiende eeuw via Spaanse adel in Wenen terecht en werd verwerkt in de kronen van het Heilige Roomse Rijk en het koninkrijk Beieren. In 2009 liet een Britse handelaar de steen opnieuw slijpen tot 31,06 karaat. Experts betreuren dat.

Blue Moon (12,03 karaat) - De Blue Moon werd in 2014 werd gevonden in Zuid-Afrika. De Chinese miljardair Joseph Lau kocht het juweel op een veiling in 2015 voor zijn dochtertje van 7 jaar oud. De diamant bracht 45 miljoen euro op. Lau doopte de steen om tot The Blue Moon of Josephine, de naam van zijn dochter.

Oppenheimer Blue (14,62 karaat) - De Britse diamanthandelaar Philip Oppenheimer zwaaide jarenlang de scepter over het Zuid-Afrikaanse mijnbedrijf De Beers. Na zijn dood kwam een van zijn diamanten op een veilig terecht. In 2016 kocht een onbekende bieder de Oppenheimer Blue voor ruim 51 miljoen euro.