Onbekend schilderij Rembrandt ontdekt

De Nederlandse kunsthandelaar en kunsthistoricus Jan Six heeft een tot nog toe onbekend schilderij van Rembrandt ontdekt. Het is een portret van een man en is waarschijnlijk een deel van een dubbelportret.

Het schilderij Portret van een jonge man is 94,5 bij 73,5 centimeter en werd anderhalf jaar geleden door Six gekocht op een veiling bij Christie's in Londen. Hij betaalde 156.000 euro voor het doek. Het schilderij was afkomstig van een Britse adellijke familie die het zes generaties in bezit had.

Hij maakt echt contact met je

Deskundigen vermoeden dat het rond 1634 is gemaakt. Ze baseren zich daarbij op de kraag van de jonge man.

Six is ervan overtuigd dat het schilderij een echte Rembrandt is. De kunsthandelaar zegt in een interview met NRC dat hij in een oogopslag de hand van Rembrandt herkende. "Vooral de observerende blik van de jongeman viel me op; hij maakt echt contact met je. Dat typeert de portretten van Rembrandt."

Hermitage

Ook zouden leerlingen van Rembrandt niet in staat zijn geweest om een dergelijk portret te schilderen. De mening van Six wordt gedeeld door Rembrandtkenner Ernst van de Wetering en andere conservatoren en kunsthistorici. Volgens de kunsthandelaar waren er ook sceptische reacties, maar waren hun argumenten niet overtuigend.

Het schilderij is vanaf morgen een maand lang te zien in de Hermitage in Amsterdam. Daarna wil Six het schilderij verkopen. Over de vraagprijs laat Six zich niet uit.