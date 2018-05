Vijf jaar geëist voor in brand steken eigen jachthaven

Tegen drie mannen die worden verdacht van brandstichting in de jachthaven in Ohé en Laak zijn gevangenisstraffen geëist. Hoofdverdachte Henk V. hoorde vijf jaar tegen zich eisen. Tegen de twee medeverdachten werd zes jaar geëist. Hun strafeis valt hoger uit omdat het gaat om bekenden van justitie.

Op 10 december 2014 brandde in de haven van Ohé en Laak een woonboot uit. Twee andere woonboten raakten ernstig beschadigd. Het OM denkt dat de drie het vuur hebben aangestoken. De verdachten ontkennen. Zij zeggen dat ze helemaal niet in de buurt waren tijdens de brand.

Reeks havenbranden

Eind 2014 en begin 2015 waren er meer havenbranden in Limburg. Eerst in Herten en Ohé en Laak. Daarna in Roermond en Wessem. Van die laatste was hoofdverdachte Henk V. mede-eigenaar.

De schade van de branden was enorm. Bij de brand in Roermond kwam ook asbest vrij, dat terechtkwam in het centrum van de stad. Het gebied moest daardoor een tijd op slot.

Verzekering oplichten

Het Openbaar Ministerie denkt dat de branden met elkaar te maken hebben, maar kan dat niet bewijzen. Voor de brand in Ohé en Laak is volgens het OM wel genoeg bewijs. Henk V. wordt daarbij gezien als het brein. Hij zou de andere twee hebben ingehuurd om te helpen.

Henk V. wilde volgens het OM de verzekering oplichten door brand te stichten in zijn eigen jachthaven in Wessem. Hij zou daarmee miljoenen euro's verzekeringsgeld willen opstrijken. De andere branden zouden mogelijk zijn gesticht om het beeld te creëren dat een pyromaan actief was, schrijft 1Limburg.