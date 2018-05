Kaspersky naar Zwitserland, rekent erop dat Nederland besluit terugdraait

Een dag na de aankondiging van het Nederlandse kabinet geen gebruik meer te maken van de anti-virussoftware van Kaspersky Lab, kondigt het Russische bedrijf aan de belangrijkste activiteiten niet meer vanuit Rusland te gaan doen maar vanuit Zwitserland.

In een persbericht laat het bedrijf weten dat het met de verhuizing, die volgens Kaspersky al gepland was, "de integriteit en betrouwbaarheid van producten wil waarborgen". Ook wil het "het afnemende vertrouwen" herstellen.

'Overtuigd dat Nederland besluitvorming zal herzien'

Kaspersky is "ontstemd en teleurgesteld" over het kabinetsbesluit de software niet meer te gebruiken: "Het lijkt erop dat ons bedrijf slachtoffer is van geopolitieke ontwikkelingen", aldus het bedrijf in een persbericht.

Minister Grapperhaus zei gisteren dat het contract met Kaspersky was beƫindigd als voorzorgsmaatregel met het oog op de nationale veiligheid. Vorig jaar september stopte de Amerikaanse regering al met het gebruik van Kaspersky-software. Kaspersky valt onder de Russische wetgeving, die het bedrijf verplicht de Russische inlichtingendiensten te ondersteunen. Rusland heeft een offensief cyberprogramma dat ook op Nederland is gericht, schreef Grapperhaus gisteren.

Kaspersky is "ervan overtuigd" dat de verplaatsing naar Zwitserland de Nederlandse regering zal overhalen "de besluitvorming te herzien". Graag gaat het bedrijf in gesprek met de regering "om vragen te beantwoorden en bezwaren weg te nemen".