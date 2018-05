Ondernemende moeders kunnen nu misgelopen uitkering aanvragen

Vanaf vandaag kunnen ondernemers die tussen 2005 en 2008 een kind kregen een misgelopen uitkering van 5600 euro alsnog aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV.

Het gaat om een uitkering die was geregeld in de Waz, de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen. Die werd in 2004 opgeheven, waardoor vrouwelijke ondernemers die zwanger werden er geen aanspraak meer op konden maken.

In 2008 kwam er een nieuwe regeling. Na jarenlang procederen besloot toenmalig minister Asscher vorig jaar dat de groep vrouwen die misgreep, alsnog een uitkering kan aanvragen. Dat kan vanaf vandaag bij het UWV, tot 1 oktober.

Vakbond

Het gaat om ongeveer 20.000 vrouwen. "Ze kunnen formulieren downloaden bij het UWV, en die met de pen invullen", zegt Irene van Hest van FNV Zelfstandigen. De vakbond was betrokken bij de rechtsgang die uiteindelijk tot het besluit van Asscher leidde.

"Lang niet alle vrouwen die er recht op hebben, weten ervan. Daarom gaan we de komende tijd voorlichting geven op sociale media en in bladen die de vrouwen lezen." De campagne is er ook , zegt Van Hest, voor zzp'ers die nu zwanger worden en niet weten dat er een uitkering voor hen is.

De 5600 euro zal in januari volgend jaar worden uitgekeerd. De Belastingdienst is ervan op de hoogte. Het bedrag telt op bij het gezinsinkomen en kan van invloed zijn op het aanspraak kunnen maken op toeslagen.