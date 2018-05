Seattle heft belasting voor bedrijven om daklozen te kunnen helpen

Het gemeentebestuur van Seattle gaat een heffing opleggen aan grote bedrijven om daklozen beter te kunnen helpen. Aan het besluit zijn weken van hooglopende discussies vooraf gegaan.

De bedrijven moeten voor elke fulltime-medewerker 275 dollar per jaar gaan betalen. Dat moet jaarlijks 48 miljoen dollar opbrengen, die zullen worden gebruikt om onderdak en diensten voor daklozen te betalen. De maatregel treft onder meer internetwinkel Amazon en koffieketen Starbucks, die allebei Seattle als thuisbasis hebben.

De raadsleden die het voorstel hadden ingediend wilden de bedrijven eigenlijk aanslaan voor 500 dollar per werknemer, maar de burgemeester dreigde daar haar veto over uit te spreken.

Snelle groei

De stemming in de gemeenteraad werd bijgewoond door een groot publiek, dat spandoeken ontvouwde met teksten als "Wonen is een mensenrecht" en "Mensen boven winsten".

De belasting gaat gelden voor bijna 600 bedrijven. Amazon, de grootste werkgever van de stad met bijna 45.000 werknemers, zal het meeste moeten opbrengen.

Seattle maakt een snelle economische groei door, maar de keerzijde is dat de huren zo hard stijgen dat ze voor veel mensen niet meer op te brengen zijn. Er komen steeds meer dak- en thuislozen in de stad.

Nieuwe banen

Kritiek op de nieuwe belasting is er ook: die zou bedrijven afschrikken en dus banen gaan kosten. Amazon heeft in afwachting van de stemming de bouw van een nieuw kantoor stilgelegd. Ook maakt de internetgigant pas op de plaats bij het betrekken van een ander, gehuurd, kantoorgebouw. Met beide plekken zijn in totaal 7000 nieuwe banen gemoeid.

Volgens de critici besteedt de gemeente de 68 miljoen dollar die nu elk jaar wordt uitgegeven aan hulp voor daklozen niet efficiƫnt.