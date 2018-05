Organisaties omwonenden vliegvelden bundelen krachten

Organisaties van omwonenden van de zes vliegvelden in Nederland gaan samenwerken. Zij hebben een Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht, dat zich gaat inspannen om de groei van de luchtvaart te beperken.

De belangenclubs maken zich zorgen over de CO2-uitstoot van de luchtvaart. De groei van het vliegverkeer moet worden afgeremd, anders zijn de inspanningen om de uitstoot van CO2 te verminderen grotendeels voor niets, stellen ze.

Luchtvaartmaatschappijen moeten net als andere ondernemingen hun CO2-uitstoot terugdringen en op vliegtickets en kerosine, nu btw-vrij, moeten dezelfde belastingen komen als bij trein, bus en auto.

Protestdag

Verder vraagt de actiegroep om goede internationale treinverbindingen tegen concurrerende prijzen, zodat korte vluchten binnen Europa kunnen worden geschrapt.

Verder zijn er zorgen over de geluidshinder en de veiligheid in de omgeving van de vliegvelden. Op 23 juni is er een landelijke protestdag in verschillende steden. Na de zomer wil het LBBL het kabinet en Tweede Kamer gaan bestoken met voorstellen en eisen.