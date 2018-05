Rutte: Sint Maarten niet klaar voor orkaanseizoen

Sint Maarten is nog niet klaar voor het orkaanseizoen dat eind deze maand begint, zegt premier Rutte. Hij bezocht de afgelopen dagen wederopbouwprojecten op Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten die zijn opgezet nadat orkaan Irma vorig jaar een enorme ravage aanrichtte.

Rutte zei in Met het Oog op Morgen dat Sint Maarten het nieuwe orkaanseizoen niet aan kan, omdat veel huizen nog niet gerepareerd zijn. "Ik verwacht niet dat voor het orkaanseizoen begint alle huizen zijn opgeknapt. Daarom is het nu prioriteit dat er voldoende opvangcapaciteit is voor bewoners van wie de huizen nog onvoldoende orkaanbestendig zijn. En zelfs die opvangcapaciteit is nog niet te garanderen."

Afvalprobleem

Een ander probleem is het afval op Sint Maarten. Rutte: "Er ligt een enorme stapel rotzooi. Alles is na de orkaan op een hoop gegooid. Bij een nieuwe orkaan kan die troep zo weer over het eiland verspreid worden met enorme gevaren voor mensen en gebouwen. Dus dat is de tweede prioriteit. Die afvalhoop moet weg voor er orkanen komen."

De eilanden Saba en Sint Eustatius staan er beter voor. Daar is al veel gedaan om de schade te herstellen. De impact van de orkaan was er ook minder groot.

Geld voor wederopbouw

Dat de situatie op Sint Maarten zoveel slechter is, komt door politiek geruzie. De Nederlandse regering stelde voorwaarden aan het geven van geld voor de wederopbouw om te voorkomen dat het door corruptie op de verkeerde plek terecht zou komen. De vorige regering van Sint Maarten weigerde daarmee in te stemmen.

Inmiddels is er wel een akkoord en gaat er geld naar Sint Maarten. Volgens Rutte is er bij de lokale bevolking veel waardering voor de Nederlandse hulp. "Men realiseert zich dat Nederland twee keer het hele jaarbudget van Sint Maarten in het eiland steekt. Dat is ook logisch, gezien de enorme puinhoop. Dat moeten we gewoon doen."