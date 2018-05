Erfelijkheidstest kan tot spanningen in coalitie leiden

De test die ernstige erfelijke aandoeningen aan het licht brengt, kan tot spanningen leiden in de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De laatste partij heeft er grote bezwaren tegen dat de test beschikbaar komt voor iedereen. VVD en D66 denken daar heel anders over.

Het Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie begrijpt dat jonge mensen met een kinderwens de test willen laten doen als ze uit een familie komen waar een erfelijke afwijking voorkomt. Maar door de test voor iedereen beschikbaar te stellen dreigt volgens haar een ongewenste "medicalisering" van de zwangerschap.

Dik-Faber vindt het ongewenst dat stellen die niet erfelijk belast zijn "even langs de huisarts gaan om de test te laten doen". Ze wil van minister De Jonge horen of zo'n test wel is toegestaan. VVD en D66 denken dat dat het geval is en hebben geen principieel bezwaar tegen de test. Het CDA heeft zich nog niet uitgelaten over de kwestie.

In het regeerakkoord staat dat de regelgeving over medisch-ethische kwesties alleen mag worden aangepast als alle vier fracties het daarover eens zijn.

Groningen, Friesland

Stellen die een kinderwens hebben, maar eerst willen laten testen wat de kans is dat hun baby aan een ernstige ziekte lijdt, kunnen straks bij zes huisartsen in Groningen of Friesland terecht.

Speciaal getrainde huisartsen bieden tegen de kostprijs van 950 euro een dna-dragerschapstest aan, ook aan stellen die geen patiënt van hun praktijk zijn.

Het is voor het eerst dat zo'n test bij huisartsen beschikbaar is. De afgelopen twee jaar liep er al een proef van het Universitair Medisch Centrum Groningen bij vijftien huisartsen. Daaraan konden alleen stellen die ook patiënt waren bij deze huisartsen meedoen. De zes huisartsen die nu verder gaan komen uit deze groep van vijftien.

Toch zwanger, vlokkentest

De test onderzoekt 90 genen van de man en de vrouw op 70 zeer ernstige erfelijke ziekten. De kans dat zowel de man als de vrouw drager is van dezelfde genetische afwijking is 1 op de 150. De kans dat hun baby de ziekte krijgt is dan 25 procent.