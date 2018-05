Meer onderzoeken naar integriteitsschendingen bij politie

De politie heeft vorig jaar 1509 onderzoeken gedaan naar de integriteit van politie-agenten. Dat zijn er 150 meer dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Misbruik van positie en geweld waren de meest voorkomende klachten.

Wanneer zo'n klacht of een aangifte tegen een agent bij de politie binnenkomt, volgt altijd een oriënterend onderzoek. "Vaak kan na zo'n onderzoek worden geconcludeerd dat er niets aan de hand is, dat er geen grond is voor een klacht of melding", zegt een woordvoerder.

"Maar als dat er wel is, volgt een disciplinair onderzoek en als het echt mis is een strafrechtelijk onderzoek. Naar aanleiding van één zaak kunnen dus meerdere onderzoeken zijn gestart, dat betekent dat het aantal van 1509 wel dubbelingen bevat."

Misbruik van positie

Vorig jaar werden er 548 disciplinaire onderzoeken gestart naar 608 mensen. Krachten over misbruik van positie kwamen het vaakst voor, gevolgd door klachten over geweld en over houding en gedrag. "Denk bij misbruik van positie aan agenten die vanuit hun functie denken dat ze zich iets meer kunnen permitteren", aldus de woordvoerder. Klachten over houding en gedrag gaan meestal over de manier waarop mensen op straat door agenten worden aangesproken.

"Dat is soms heel subjectief, daarom zijn die oriënterende onderzoeken belangrijk". zegt de woordvoerder. "We proberen ook de partijen bij elkaar te brengen en vaak kan geconcludeerd worden dat het allemaal wel meevalt."

Dat is niet bij alle zaken het geval, want vorig jaar werden 121 agenten ontslagen. Dat gebeurt alleen als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag.

Hoop op de agenda

Het voorkomen van integriteitsschendingen staat bij de politie hoog op de agenda. "Integriteit is heel belangrijk. Wie bij de politie gaat werken moet een eed afleggen en er is een beroepscode. Vertrouwen is belangrijk voor de organisatie", aldus de woordvoerder.

De bevordering van integriteit is vooral gericht op de agenten op straat. "We proberen hen doorlopend bewust te maken van ingewikkelde situaties op hun werk. En we proberen de drempel om daar melding van te doen of hulp of steun bij te vragen zo laag mogelijk te houden."

Ook is er een speciale theatervoorstelling ontwikkeld waarin dit soort situaties voorkomen. "Denk aan iemand die je op straat iets aanbiedt. We hopen dat daarmee dan de discussie op gang komt en dat het ook normaal wordt om elkaar aan te spreken. Of juist te vertellen wat je hebt meegemaakt en een ander te vragen hoe hij er mee om zou gaan."