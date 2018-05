Zuid-Holland mag ganzen niet vergassen

De provincie Zuid-Holland mag geen ganzen laten vergassen, heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de Faunabescherming. Het vergassen van de vogels is volgens de provincie nodig omdat ze schadelijk zijn voor de landbouw en een gevaar vormen voor het vliegverkeer.

De provincie stelt dat verjagen niet helpt. Volgens de provincie wordt de populatie alleen maar groter en nemen daardoor ook de problemen toe.

Milieuclub kreeg gelijk

Het was de bedoeling morgen met het vergassen te beginnen. De Faunabescherming stapte naar de rechter om dat te voorkomen. De rechter geeft de milieuclub nu gelijk.

Volgens de provincie neemt het aantal aanvaringen van vliegtuigen met ganzen jaarlijks toe door de toename van het aantal ganzen. Maar de rechtbank stelt dat de stijging ook een gevolg kan zijn van de groei van het vliegverkeer, meldt Omroep West.

Volgens de rechtbank is ook niet bewezen dat de groeiende ganzenpopulatie tot meer schade aan de landbouw leidt.

Daarnaast zegt de rechtbank dat ondanks het al jarenlang doden van ganzen, de populatie niet kleiner wordt. "Het doden van ganzen rond Schiphol blijkt de afgelopen jaren derhalve niet effectief te zijn geweest, laat staan dat een noodzaak is aangetoond."