WHO wil transvetten (die in snacks, koekjes en gebak) de wereld uit

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil dat er een eind komt aan het gebruik van transvetten. Het bestanddeel, dat gebruikt wordt in onder meer snacks, koekjes en gebak, verdwijnt als het aan de WHO ligt de komende vijf jaar wereldwijd uit het voedselaanbod. De gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties komt vandaag met een plan om overheden daarbij te helpen.

Transvetten verhogen het risico op hart- en vaatziekten. Ze worden gebruikt bij het harden van plantaardige oliën, bijvoorbeeld bij het maken van margarine. Voedselproducenten gebruiken transvetten om de smaak en houdbaarheid van voedselproducten te verbeteren.

Uitbannen

Het eten van transvetten leidt volgens de WHO jaarlijks tot 500.000 doden wereldwijd. De gezondheidsorganisatie richt zich met de campagne vooral op minder welvarende landen. Het uitbannen binnen vijf jaar is goed mogelijk, zegt de WHO, omdat transvetten makkelijk vervangen kunnen worden. Denemarken kwam vijftien jaar geleden met een verbod. Sindsdien werken ruim veertig andere welvarende landen aan het wegwerken van transvetten uit het voedselaanbod.

In 2015 riep de Amerikaanse voedselwaakhond FDA de voedselindustrie op te stoppen met het verkopen van voedsel met transvetten, per 18 juni aanstaande. De FDA zei tot nu toe niets over de voortgang van het plan, en of er op gehandhaafd gaat worden. In New York is het restaurants sinds 2006 verboden voedsel met transvetten te serveren.

Norm

De WHO hanteert als norm dat maximaal 1 procent van de dagelijkse inname van koolhydraten uit transvetten bestaat: voor mannen maximaal 3 gram en voor vrouwen maximaal 2 gram. In Nederland eten we zo'n één à anderhalf gram transvetten per dag, zegt een woordvoerder van het Voedingscentrum. "Dat komt omdat de industrie hier al jarenlang bezig is met het verminderen van transvetten."

Volgens voedingsdeskundige Samefko Ludidi, verbonden aan de Hoge Hotelschool Maastricht, is het effect van een verbod van transvetten moeilijk te meten. "Een verbod past in de trend van gezonder eten. Daarbij ligt nu ook veel nadruk op het verminderen van koolhydraten en verzadigde vetten. Maar er valt zeker ook veel winst te behalen met het matigen van bewerkt voedsel in het algemeen. Naast trans- en verzadigde vetten zit daar ook veel zout en suiker in."