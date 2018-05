ASR biedt starter hypotheek voor 40 jaar aan

De hypotheek is uitsluitend voor starters op de woningmarkt, dus voor mensen die voor het eerst een huis of appartement kopen. Een echte leeftijdsgrens is er niet, maar bij mensen die ouder zijn dan 40 jaar wordt door ASR wel gemonitord wat de situatie is.

Hypotheekverstrekkers zoeken al langer naar nieuwe vormen van hypotheken. Een hypotheek op maat voor senioren, voor families, voor mensen met meerdere huizen, voor zzp'ers, of voor starters. "We leven in een tijd waarin we later met pensioen gaan, gemiddeld langer leven en langer werken, meer werkgevers hebben en werkzaam zijn via flexibele of tijdelijke contracten en dat vraagt om meer flexibiliteit", aldus ASR.

Starters genekt

Volgens consultantsbureau IG&H groeien de problemen voor starters. "In 2013 kocht 30 procent van de alleenstaanden onder de 35 jaar een huis, in 2018 is dat geslonken naar nog maar 13 procent", zegt consultant Joppe Smit. De beginners op de huizenmarkt worden genekt door de alsmaar stijgende huizenprijzen en de aangescherpte leennormen.

Uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) blijkt dat de laatste jaren steeds vaker gekozen wordt voor een langere vaste looptijd, bij zowel starters als oversluiters en doorstromers. De gemiddelde looptijd bedraagt 17 jaar. Van de aangevraagde nieuwe hypotheken in de laatste twee maanden heeft de helft een rentevaste periode van 20 of 30 jaar.

De huidige extreem lage rente van dit moment heeft volgens ASR geen rol gespeeld. Ook bij de 40-jarige annuïteitenhypotheek kan ook voor een kortere rentevaste periode gekozen worden.

De verzekeraar zegt meer dan jaar bezig te zijn geweest met het ontwikkelen van deze hypotheekvorm en het bereiken van een akkoord met de Belastingdienst. De hypotheekrente kan namelijk maar voor maximaal 30 jaar worden afgetrokken. Ook waren de systemen van de bank niet berekend op hypotheken met een looptijd van meer dan 30 jaar.