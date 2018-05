Podcast 14-5: #DeDag: Autistische en verslaafde Mees kan nergens terecht

Mees (20) is autistisch en verslaafd aan drugs. Een combinatie die ertoe leidt dat hij nergens de juiste hulp krijgt. "Mees valt tussen wal en schip en hij is niet de enige", zegt onderzoeksjournalist Joline Cramer. Zij volgde Mees drie maanden lang en bracht gaten in de Nederlandse hulpverlening aan het licht. "De GGZ zit met de handen in het haar als het om mensen met 'multiproblematiek' gaat", vertelt Cramer in De Dag.

Opnieuw pleegde vandaag een gezin een bloedige aanslag in de Indonesische stad Surabaya. Correspondent Michel Maas legt uit waarom de Indonesische politie vermoedt dat er meer aanslagen zullen volgen. En we bellen met regisseur Eddy Terstall omdat het vandaag 20 jaar geleden is dat de film The Big Lebowski in Nederland in première ging.