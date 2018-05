'Huisartsen bieden genetische test voor de zwangerschap aan'

Stellen die voor een zwangerschap genetisch willen laten testen wat de kans is dat hun baby aan een ernstige ziekte lijdt, kunnen straks bij zes huisartsen in Groningen of Friesland terecht. De Telegraaf schrijft dat de speciaal getrainde huisartsen tegen de kostprijs van 950 euro een dna-dragerschapstest aanbieden, ook aan stellen die geen patiënt van hun praktijk zijn.

Het is voor het eerst dat zo'n test bij huisartsen beschikbaar is, volgens de krant. De afgelopen twee jaar liep er al een proef van het Universitair Medisch Centrum Groningen bij vijftien huisartsen. Daaraan konden alleen stellen die ook patiënt waren bij deze huisartsen meedoen. De zes huisartsen die nu verder gaan komen uit deze groep van vijftien.

Toch zwanger, vlokkentest

De test onderzoekt 90 genen van de man en de vrouw op 70 zeer ernstige erfelijke ziekten. De kans dat zowel de man als de vrouw drager is van dezelfde genetische afwijking is 1 op de 150. De kans dat hun baby de ziekte krijgt is dan 25 procent.

Stellen die toch besluiten om zwanger te worden, kunnen na de conceptie met behulp van een vlokkentest nagaan of de vrucht inderdaad de ernstige ziekte heeft. Er zijn ook andere alternatieven, zoals gebruik maken van een zaad- of eiceldonor die geen drager is van de ziekte.

In Nederland wordt nu 1 op de 600 baby's geboren met een ernstige ziekte.