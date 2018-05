Weer brand in Limburgse kippenstal

In Limburg is de voor tweede keer in een paar dagen tijd brand in een grote kippenstal. In Heythuysen is brand in een gebouw met 12.000 kippen. De brandweer zegt dat er sprake is van een hevige rookontwikkeling.

De brand is volgens L1 in het buitengebied van Heythuysen. Het vuur brak even voor 02.00 uur uit, de oorzaak is niet bekend.

Vorige week kwamen bij een brand in het nabijgelegen Ospel 23.000 kippen om. Gistermiddag was in Nederweert een door een actiegroep georganiseerde herdenking voor de omgekomen kippen. Daar kwamen 35 mensen op af.