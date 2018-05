Wit poeder uitgestoten bij storing in fabriek Chemelot

In de omgeving van industrieterrein Chemelot in Geleen is een wit poeder neergekomen. Het werd uitgestoten bij een storing in een van de fabrieken van SABIC.

Het polyetheen-poeder is volgens Chemelot niet schadelijk voor de gezondheid, maar wie het heeft aangeraakt wordt toch geadviseerd de handen goed te wassen met water en zeep, meldt 1Limburg. Ook materialen waarop het poeder terechtgekomen kan zijn, moeten worden schoongemaakt.

Polyetheen-poeder is een grondstof voor kunststofkorrels. Deze worden weer gebruikt in onder meer speelgoed en verpakkingen van levensmiddelen.

De oorzaak van de storing wordt onderzocht. De fabriek is voorlopig stilgelegd.