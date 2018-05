Incident Transavia-toestel nog raadsel, vliegtuig terug in Nederland

Het is nog niet duidelijk waardoor acht passagiers aan boord van een Transavia-vlucht vanmorgen ziek werden. Het toestel was op weg van Schiphol naar Antalya in Turkije, toen verschillende mensen flauwvielen en beroerd werden.

De piloot besloot in Wenen een voorzorgslanding te maken, waarna de passagiers op het vliegveld werden onderzocht. Twee passagiers zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Zij hebben het ziekenhuis inmiddels weer verlaten, maar een woordvoerder van Transavia wil niet zeggen hoe het nu met hen is en of ze nog naar hun vakantiebestemming gaan of naar huis.

De overige passagiers zijn met een vervangend toestel alsnog naar Antalya vertrokken. Het andere toestel is meteen in Wenen al onderzocht en is later vandaag leeg teruggevlogen naar Nederland, waar het onderzoek wordt voortgezet.

Volgens passagier Hetty Roelofsen begonnen de problemen toen een van de passagiers een uur na vertrek iets vreemds rook, waarna ze ziek werd. Uiteindelijk werden acht mensen beroerd, verspreid over het toestel.

Vanwege het onderzoek mist Transavia nu dus een vliegtuig. Dat is in deze drukke tijd vervelend, aldus de woordvoerder. Er wordt gezocht naar oplossingen.