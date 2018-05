Onweer treft noordoosten Nederland; veel wateroverlast in Drenthe

In het noorden en oosten hebben felle onweersbuien geleid tot overlast. Vooral in Drenthe heeft het hard geregend. Op sommige plaatsen is in korte tijd tussen de 30 en 50 millimeter water gevallen. Normaal gesproken valt er in de hele maand mei zo'n 60 millimeter neerslag.

Het KNMI waarschuwde eerder vandaag al met code geel voor stevige onweersbuien in Gelderland, Flevoland, Overijssel, Friesland, Drenthe, Groningen en op de Waddeneilanden.

In Drenthe lijkt de meeste neerslag te zijn gevallen. In Assen en Rolde liepen straten onder. Auto kwamen centimeters diep in het water te staan en konden soms niet meer starten.