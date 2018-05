In laatste IS-bolwerk bij Damascus strijden ze 'tot de dood'

Doorvechten tot de laatste man, dat is de instelling van IS-strijders in het Hajar al Aswad-district in Damascus. Dit is het laatste bolwerk van de terreurorganisatie in de omgeving van de Syrische hoofdstad. En dat blijkt lastig te heroveren.

De slag om Hajar al Aswad heeft sinds vorig weekend naar schatting 140 doden geëist. De meeste slachtoffers vielen aan de kant van het Syrische leger. De zware tegenstand is een doorn in het oog van president Assad. De IS-rebellen staan tussen hem en de doelstelling om zijn geboortestad en de omliggende gebieden weer volledig te controleren.

"Het lastige in de strijd met IS, is dat ze nooit opgeven of een deal maken", zegt correspondent Marcel van der Steen. Hij was dit weekend in het gebied en legt uit dat de regering met andere jihadistische groepen juist wel een akkoord heeft bereikt: