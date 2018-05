Schippers veerponten A'dam voorzichtiger na botsingen

Schippers van de veerponten in Amsterdam hebben de opdracht gekregen om voorzichtig te varen en extra op te letten bij het aanmeren. Dat heeft vervoersbedrijf GVB bekendgemaakt.

Binnen een week waren er twee incidenten met veerponten. Een week geleden knalde een pont hard tegen de kade achter het Centraal Station in Amsterdam, waarbij dertien mensen lichtgewond raakten. Ook afgelopen vrijdag gebeurde dat, maar hierbij raakte niemand gewond, ook al stond de pont helemaal vol.

Ouder type

De oorzaak van de botsing van vrijdag met IJveer 55 is inmiddels bekend, zegt een woordvoerder van het GVB. "Daarbij ging het om een kapotte vaarhendel. Dit was een ouder type pont, waarbij de vaarhendel wordt gebruikt voor gas geven en remmen. Als die hendel defect is, heb je natuurlijk meteen een probleem."

De vaarhendels worden standaard elke twee jaar vervangen. "En we hebben er nog nooit problemen mee gehad", aldus de woordvoerder. "Deze hendel was ook nog geen twee jaar oud. We gaan nu preventief alle vaarhendels van dit type pont controleren."