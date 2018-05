Acht mensen onwel op vlucht Transavia, voorzorgslanding in Wenen

Een vliegtuig van Transavia heeft vanmorgen een voorzorgslanding gemaakt in Wenen, nadat meerdere passagiers onwel waren geworden. Het toestel was van Amsterdam onderweg naar Antalya in Turkije.

Een uur na vertrek werden acht mensen ineens ziek. "Ze gingen van hun stokje", vertelt passagier Hetty Roelofsen. "Achter me, naast me en ook nog tien rijen voor ons." De acht zaten verspreid over het hele vliegtuig, bevestigt een woordvoerder van Transavia.

Daarop werd besloten de vlucht voortijdig af te breken en te landen in Wenen. Op het vliegveld zijn de passagiers onderzocht. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rest kan de reis voortzetten.

Vervangend vliegtuig

Voor de gestrande reizigers is een vervangend vliegtuig geregeld dat naar Antalya zal vliegen, zegt de Transavia-woordvoerder. Het andere toestel wordt teruggevlogen naar Amsterdam, waar onderzocht wordt wat er mis was.

Over de oorzaak is nog niks duidelijk. Volgens Roelofsen rook een van de passagiers iets vreemds, waarop ze onwel werd.