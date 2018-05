Machtsvertoon tegen drugs in Georgië leidt tot 'rave-volutie'

Een grote politieactie tegen drugsgebruik in Georgische nachtclubs is jongeren in Tbilisi in het verkeerde keelgat geschoten. Nadat gewapende oproerpolitie vrijdag met veel vertoon dansclubs was binnengevallen en acht feestgangers had gearresteerd op verdenking van drugshandel, is een vreedzame protestactie uitgelopen op een massaal dansfeest.

Na de arrestaties kwamen enkele honderden demonstranten vrijdagavond voor het parlement bijeen om te protesteren tegen de politieactie, die volgens de jongeren vooral was bedoeld om angst aan te jagen. Gisteren stonden er nog steeds betogers, die konden rekenen op steeds meer medestanders. Al snel stonden er duizenden en op zaterdagavond zelfs enkele tienduizenden demonstranten, nu dansend.

"Dit land is van ons", riepen de dansers. Met de kreet "We zullen samen dansen, we zullen samen vechten" hebben de demonstranten zich verenigd in de beweging 'Voor onze vrijheid'. Die wil niet alleen een stem geven aan de onvrede over de politieactie, maar eist nu ook het vertrek van de premier en zijn minister van Binnenlandse Zaken.