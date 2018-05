Man steekt om zich heen in Parijs: voorbijganger en dader dood

De politie in Parijs heeft een man doodgeschoten, nadat hij met een mes had ingestoken op voorbijgangers in het centrum van de stad, melden Franse media. Politiebronnen zeggen tegen de Franse kwaliteitskrant Le Parisien dat naast de aanvaller een persoon is gedood. In ieder geval vijf personen raakten gewond, meldt de politie op Twitter. Twee van hen zijn zwaargewond.

De steekpartij had plaats in het tweede arrondissement, nabij de opera. Over het motief van de dader is nog niets bekend.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, GĂ©rard Collomb, spreekt op Twitter zijn respect uit voor de "koelbloedige politiediensten die de aanvaller neutraliseerden". "Mijn eerste gedachten gaan uit naar de slachtoffers", schrijft hij.