Gewonden na botsing tussen watertaxi en sloep in Rotterdam

Door een botsing tussen een watertaxi en een motorsloep zijn in Rotterdam twaalf mensen in het water beland. Het ongeluk gebeurde op de Nieuwe Maas, bij de Erasmusbrug.

Volgens de Veiligheidsregio is iedereen uit het water gehaald. Drie opvarenden zijn met botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is gewond geraakt door een schroef van een van de vaartuigen. De negen overige opvarenden worden op het politiebureau opgevangen.

De hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse. Dat is gebruikelijk wanneer personen te water zijn geraakt. Er was ook een duikteam aanwezig bij de reddingsactie.

Bij de hulpactie waren ook andere watertaxi's en de havendienst betrokken. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio was het in verband met het mooie weer druk op het water en de kant, waardoor er veel hulp was bij het op het droge krijgen van de slachtoffers.