'Ambassades VS extra beveiligd in aanloop verhuizing Jeruzalem'

De Verenigde Staten hebben de veiligheidsmaatregelen voor Amerikaanse diplomatieke posten in islamitische landen tijdelijk verscherpt. Dat meldt CNN op basis van gesprekken met regeringsmedewerkers, die zeggen dat het te maken heeft met de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Daar wordt komende maandag een begin mee gemaakt.

Wat de verscherpte veiligheidsmaatregelen inhouden en hoelang ze van kracht blijven, is niet bekend. Washington houdt voor maandag rekening met protesten in het Midden-Oosten. Het besluit om de ambassade te verhuizen heeft tot woedende reacties geleid in de Arabische wereld.

Zo spraken de Palestijnen van een oorlogsverklaring. Zij beschouwen Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Oost-Jeruzalem is sinds 1967 in handen van Israël. Volgens het Witte Huis moet de verhuizing op termijn juist gaan zorgen voor stabiliteit in de regio.

Olie op het vuur

Het terugtrekken uit de Iran-deal gooit ook olie op het vuur, zeggen experts tegen CNN. "En Trump gooit er over een paar dagen nog een vat olie overheen met de verhuizing. Het is heel gevaarlijk", vertelt een voormalig medewerker van de CIA. Volgens hem geeft de Amerikaanse regering zo het signaal af dat ze de confrontatie willen zoeken met Iran.