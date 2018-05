Op een boerderij in Oldehove in Groningen zijn twee mensen in een gierput gevallen. Ze werden er volgens de politie snel na de melding uit gehaald door de brandweer, maar het is niet duidelijk hoelang ze er al in lagen.

Er werden drie ambulances en een traumahelikopter ingezet. De twee zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, omdat niet duidelijk is of de mestgassen schade hebben aangericht.

Hoe de twee in de put zijn terechtgekomen, is niet bekend.