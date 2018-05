Alternatieven voor klassiek staatsbezoek winnen terrein

Dat het volgende week opnieuw geen echt staatsbezoek is, maar 'slechts' een officieel bezoek, illustreert de groeiende populariteit van alternatieve koninklijke bezoeken. Die bevatten, zoals de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt, "minder ceremoniële programmaonderdelen en duren daarom minder lang".

Om belastende, dure en tijdrovende staatsbezoeken te omzeilen of te verlichten wordt er dus vaker gegrepen naar het instrument van het officieel bezoek en/of het werkbezoek. Daarnaast wordt er óók veelvuldig creatief gecombineerd.

Zo bezochten koning en koningin, aansluitend op hun staatsbezoek aan Canada, in 2015 de Verenigde Staten. Zij werden door president Obama in het Witte Huis ontvangen. Dat was, al leek het er wel op, geen staatsbezoek maar een officieel bezoek.

Niet uitgerangeerd

Een sprekender voorbeeld van combineren biedt de Volksrepubliek China, dat voor een handelsnatie als de onze een lucratieve partner is. De Chinese president Xi Jinping combineerde zijn deelname aan een nucleaire topconferentie te Den Haag in 2014 met een kort staatsbezoek aan de koning.

Willem-Alexander antwoordde het jaar daarop al met een vijfdaags staatsbezoek aan China; met alles erop en eraan. In zijn kielzog, zoals steeds: een forse handelsdelegatie. En begin dit jaar brachten de Nederlandse koning en koningin samen met premier Rutte, op weg naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, ook nog eens een 'werkbezoek' aan de Chinese president.

Dan laten we het bezoek dat koningin Máxima als VN-functionaris aan China bracht in het eerste jaar na de troonswisseling nog buiten beschouwing.

Toch is het klassieke staatsbezoek niet uitgerangeerd. Deze maand nog brengen koning en koningin een driedaags staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg. Voor juni staan bezoeken aan Letland, Estland en Litouwen op het programma: drie staatsbezoeken in vijf dagen tijd. Dat is gemiddeld ruim anderhalve dag per bezoek.

Ook een nieuwe trend: staatsbezoeken aan landen in dezelfde regio combineren en de duur ervan bekorten. Zo combineerde het koningspaar vorig jaar het staatsbezoek aan Italië met dat aan Vaticaanstad.