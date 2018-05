Jagen op plastic tasjes in Kenia: 'Ze zijn net zo illegaal als cocaïne'

Toen Njoki Mukiri de laatste keer op de drukke burma-vleesmarkt in Nairobi was, kwamen de slagers haar achterna met messen. Mukiri is inspecteur bij de milieudienst Nema in de hoofdstad. Op de markt was ze op zoek naar plastic tassen, verboden in Kenia. Ze vond er genoeg.

De marktkooplieden waren niet blij met haar bezoek. Om zichzelf te beschermen had de inspecteur politieagenten meegenomen. Dat bleek nodig: de agenten pakten tien slagers op. De markt werd tijdelijk gesloten.

Ruim acht maanden is het plasticverbod nu van kracht in Kenia. Het eerste halfjaar was de milieudienst nog vergevingsgezind. "We snapten dat mensen moesten wennen", zegt Mukiri. "Maar nu weet iedereen van het verbod en treden we hard op."

Plastic in maag koe

De straten van Kenia zijn erg vervuild. Omdat het vuilophaalsysteem niet naar behoren werkt, eindigt veel vuilnis direct op straat. Flinterdunne stroken plastic hangen in bomen en vervuilen de berm. Ze verstoppen de riolering en komen terecht in de grond en in de oceaan.

De vervuiling zorgt ook voor veesterfte. De koeien eten namelijk plastic tasjes tijdens het grazen. Ook dat was een belangrijke reden voor Kenia om deze stap te nemen. In de slachterij in Nairobi halen ze vaak tientallen plastic tassen uit de maag van een koe.

