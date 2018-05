Texel is hot, maar heeft handjes te kort

"Ons personeel maakt overuren, werkt zes dagen per week", aldus Groothuis. "We hebben een nieuw restaurant dat we eigenlijk zeven dagen per week open willen gooien, maar daar hebben we niet de mensen voor. We zijn nu maar drie dagen open."

Horecaondernemer Joost Hoogenbosch zit in hetzelfde schuitje. Hij opende onlangs een tweede strandtent, maar houdt beide paviljoens de komende weken soms een paar dagen dicht. Dan kunnen de dertig personeelsleden even bijkomen. Het kost hem 4000 tot 5000 euro aan omzet per dag.

"Idealiter zou ik nog tien scholieren en vijf fulltime medewerkers aannemen. Op het moment loop ik zelf in de bediening", vertelt Hoogenbosch. "Maar ik mag mezelf gelukkig prijzen. Ik heb de meeste vacatures voor kok kunnen invullen."

Om het werken bij zijn zaken aantrekkelijker te maken, wil de ondernemer voor volgend jaar een huis kopen waarin zijn seizoenskrachten kunnen verblijven. En het liefst schaft hij nog meer vastgoed aan. "Starterswoningen voor gezinnen, zodat ik meer professionals naar het eiland kan halen."