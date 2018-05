HEMA haalt foute geodriehoeken uit de handel

De HEMA haalt een partij geodriehoeken uit de handel waarop verkeerde streepjes staan. Tussen de tientallen aan de buitenkant staan tien streepjes in plaats van negen. Eindexamenleerlingen die er een hebben gekocht, kunnen problemen krijgen als ze hem gebruiken bij hun wiskunde-examen.

De winkelketen waarschuwt dat er in de afgelopen weken een partij geodriehoeken is verkocht met drukfouten, waardoor berekeningen niet kunnen kloppen. De drukfout kwam aan het licht door een oplettende examenkandidate.

Excuses

Een woordvoerster kon nog niet zeggen hoeveel foute driehoeken zijn verkocht. Wie een fout exemplaar heeft gekocht, kan hem kosteloos omruilen voor een correct exemplaar. Ook biedt de winkelketen excuses aan voor de drukfout.

Alle voorraden, zowel in de winkels als in het centraal distributiecentrum worden nagekeken op deze drukfout om zo snel mogelijk weer de juiste exemplaren in de winkels te krijgen, staat in een persbericht.