Autogordel Volkswagen Polo schiet los in scherpe bocht

Het probleem geldt ook voor nieuwe modellen van de Seats Ibiza en Arona. In die auto's zit hetzelfde systeem als in de Polo.

Britse media melden dat Volkswagen weet van de ontwerpfout en werkt aan een oplossing. In de tussentijd adviseert de automaker aan eigenaars van nieuwe Polo's om de middelste autogordel niet te gebruiken. Een terugroepactie zou in overleg met de nationale keuringsinstanties op touw worden gezet.

Bestverkochte auto van Nederland

Volkswagen Nederland reageert niet op vragen van de NOS. Niet duidelijk is daardoor in hoeverre het probleem ook speelt bij de nieuwste Polo's die sinds oktober 2017 in Nederland zijn verkocht.

Het hoofdkantoor van Volkswagen in het Duitse Wolfsburg is onbereikbaar. De RDW, die onder meer de veiligheid van auto's controleert, kan nog niets zeggen over een eventuele terugroepactie.

De Volkswagen Polo is momenteel de best verkochte auto van Nederland. In de eerste vier maanden werden ruim 5500 nieuwe exemplaren geleverd. De Seat Ibiza en de Arona werden honderden keren verkocht.