Spoor/wegvoertuig moet gestrande treinreizigers sneller redden

Reizigers die vastzitten in gestrande treinen moeten sneller uit de trein worden gehaald, vindt spoorbeheerder ProRail. Daarvoor is nu nieuw materieel besteld: een Unimog-voertuig die is aangepast voor zowel de weg als het spoor.

Als een trein komt stil te staan door een storing of een aanrijding kan het soms uren duren voor reizigers eruit kunnen. Vorig jaar waren er 2122 gestrande treinen. Daarvan duurde het zo'n 24 keer twee uur of langer voordat reizigers werden bevrijd.

De NS en ProRail sturen nu bussen en een sleeplocomotief naar de trein, maar die kunnen niet altijd goed in de buurt komen. Met de aanschaf van de Unimogs hoopt ProRail dat het niet meer hoeft voor te komen dat mensen twee uur vastzitten. "En op termijn willen we dat zelfs terugdringen tot maximaal een uur", zegt een woordvoerder.

Daarnaast gaat ProRail in de zomer ook experimenteren met het 'opduwen' van gestrande treinen. De trein die achter de stilgevallen trein staat, rijdt dan vooruit en gaat de trein naar het dichtstbijzijnde station duwen.

Toestemming minister

De Unimog is geen nieuw voertuig. In Duitsland worden ze al gebruikt om gestrande treinen weg te slepen en andere klussen uit te voeren op het spoor. "We kunnen ze nu pas aanschaffen omdat we eerst toestemming van de minister nodig hadden", vertelt ProRail. "Wij mogen bij wet eigenlijk geen eigen locomotieven hebben, omdat we beheerder zijn en geen vervoerder."

Over waarom ProRail ze dan aanschaft, en niet de NS, is de spoorbeheerder duidelijk: "Wij worden ook aangekeken als er iets misgaat op het spoor, dus wij hebben er ook een belang bij om de boel zo snel mogelijk vrij te krijgen."

In totaal zijn er vijf Unimogs besteld. Volgend jaar worden ze geleverd.