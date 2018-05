Politie onderzoekt vroege vogel Avifauna

De politie is vannacht druk geweest met een man in een auto bij Avifauna. De politie was gewaarschuwd dat de man zich bij het vogelpark in Alphen aan den Rijn ophield.

Iemand had de man rond 03.00 uur gezien en vond de situatie verdacht, schrijft Omroep West. Het park was op dat moment namelijk gesloten.

Agenten reden daarop naar het vogelpark en spraken de automobilist aan. De man vertelde de agenten dat hij heel vroeg naar Avifauna was gereden omdat hij vakantiedrukte verwachtte en dat hij om 09.00 uur graag als eerste naar binnen wilde.

Volgens de politie was er geen reden te twijfelen aan zijn verhaal.