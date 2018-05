Chinese zender censureert Songfestival, Eurovisie verbreekt banden

Eurovisie vindt de censuur ontoelaatbaar. Daarom werd besloten Mango te verbieden de tweede halve finale en de finale uit te zenden. "Dit past niet bij onze waarden van universaliteit en inclusiviteit. We hebben een trotse traditie om diversiteit door muziek te vieren", laat de organisatie in een korte verklaring weten.

O'Shaughnessy juicht het besluit toe. "Onze boodschap is dat liefde liefde is, of dat nu tussen twee mannen is, twee vrouwen, of een man en een vrouw. Dit is een belangrijk besluit van Eurovisie. Het wordt niet lichtvaardig opgevat en dat is een stap in de goede richting."

O'Shaughnessy plaatste zich dinsdag voor de finale van morgen. Ook Albanië ging door.