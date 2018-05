VS biedt excuses aan voor tulband-incident Canadese minister

De regering-Trump heeft excuses aangeboden aan de Canadese minister van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling. Aanleiding daarvoor was de manier waarop minister Bains is behandeld door een beveiligingsmedewerker op het vliegveld van Detroit vorig jaar.

Bains vertelde over het incident in een interview met de Canadese krant La Presse, dat gisteren verscheen. Nadat hij door de reguliere veiligheidscontrole op het vliegveld was gegaan, hield een beveiligingsmedewerker Bains tegen. Hij wilde de minister extra controleren voor die ging boarden, omdat hij een tulband droeg.

"Hij zei tegen mij dat ik mijn tulband af moest doen", vertelt Bains in het interview. "Ik vroeg hem waarom dat nodig was, aangezien de metaaldetector goed werkte."