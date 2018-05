Te koop: vliegtuigen en Rolls-Royces oud-president Gambia

Gambia doet luxe auto's en drie vliegtuigen van voormalig president Yahya Jammeh in de verkoop. De regering wil met de opbrengst iets doen aan de schulden van het land.

Jammeh greep in 1994 via een staatsgreep de macht in het West-Afrikaanse land. Terwijl het grootste deel van zijn bevolking in armoede leefde, leefde Jammeh in grote luxe.

Eind 2016 verloor de autoritaire leider de verkiezingen van Adama Barrow. Jammeh weigerde op te stappen, maar toen buurlanden dreigden met geweld ging hij in ballingschap in Equatoriaal-Guinea. Hij nam zo veel mogelijk spullen mee en zou miljoenen hebben verduisterd.

Naam in hoofdsteun Rolls-Royces

Een aantal Rolls-Royces bleef achter in Gambia. Die worden nu geveild. Mogelijk kiest een nieuwe eigenaar voor nieuwe bekleding, want de naam van Jammeh is aangebracht op de rode, lederen hoofdsteunen van de auto's.

Onderzoekers proberen in kaart te brengen wat Jammeh allemaal naar het buitenland heeft meegenomen. Zij werken ook aan een overzicht van al zijn bezittingen in Gambia.

De schulden die Gambia maakte tijdens het regime van Jammeh bedragen 130 procent van het bruto binnenlands product.