Puigdemont schuift nieuwe kandidaat-premier Catalonië naar voren

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont, die niet meer beschikbaar is als regiopresident, heeft opnieuw een opvolger gelanceerd. Hij schuift politicus Quim Torra naar voren.

Catalonie zit al sinds oktober zonder regiopresident. Puigdemont werd toen na een onafhankelijkheidsreferendum aan de kant geschoven door de Spaanse regering, dat het referendum als illegaal beschouwde. In december waren er nieuwe verkiezingen waarbij de partij van Puigdemont, als winnaar uit de bus kwam.

Een nieuwe coalitie werd toen niet gevormd. Veel kandidaat-leiders waren net als Puigdemont naar het buitenland gevlucht, of zitten vast.

De Catalanen moeten nu voortmaken. Want als er voor 22 mei geen nieuwe regiopresident is, moeten er opnieuw verkiezingen worden uitgeschreven.

Herbenoemen

Vijf dagen geleden deed de separatistische partij nog een poging om Puigdemont te herbenoemen tot regiopresident. Een wetsvoorstel dat bepaalt dat een kandidaat-regiopresident niet bij de stemming aanwezig hoeft te zijn, zou dat mogelijk maken. Maar zover komt het dus niet.

In maart had Puigdemont al aangegeven niet beschikbaar te zijn voor de functie van regiopresident. Maar de opvolger die hij toen voorstelde zit in Spanje in voorarrest vanwege het mede-organiseren van het referendum voor onafhankelijkheid.

Puigdemont is nu in Duitsland, dat hem heeft aangehouden. Hij mag het land niet verlaten, in afwachting van een mogelijke uitlevering aan Spanje.