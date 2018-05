Nederlanders ontdekken manier om resistente kankercellen te doden

De volgende stap was het uitvoeren van het laboratoriumexperiment in muizen met melanoom. De muizen werden behandeld met het medicijn vorinostat, waarvan bekend is dat het de productie van vrije zuurstofradicalen stimuleert. Het middel wordt al vijftien jaar gebruikt, onder meer tegen een vorm van lymfeklierkanker. Het heeft weinig bijwerkingen. De resistente melanomen van de muizen werden na behandeling met vorinostat kleiner.

Dat was het moment om een kleine klinische trial te beginnen, een onderzoek bij patiënten met uitgezaaide melanoom.

Patiëntenonderzoek

"Het gaat mogelijk om een eerste stap in de verbetering van de behandeling van patiënten met melanoom", zegt Jan Schellens, internist en oncoloog in het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. "Maar dat moeten we nog wel bewijzen." Aan het onderzoek dat meteen na het muizenonderzoek begonnen is, hebben zes patiënten meegedaan.

Een van die patiënten is uit het onderzoek gehaald omdat die ook kruiden had ingenomen, die reageerden met de middelen die hij tijdens het onderzoek kreeg. Van de overige vijf patiënten is het bij drie gelukt om vóór, tijdens en na de trial een biopt te nemen. Uit die weefselmonsters bleken de resistente kankercellen na de behandeling met vorinostat verdwenen.

"Dit is een eerste heel voorzichtig bewijs dat de biologie uit het lab in patiënten op dezelfde manier werkt", zegt Schellens. "Maar er is een groter onderzoek nodig om het nog eens te bevestigen."

Dat onderzoek moet over twee maanden beginnen, in eerste instantie met twaalf patiënten. Die patiënten hebben allemaal de mutatie van het BRAF-gen die ervoor zorgt dat tumorcellen resistent worden tegen de gebruikelijke medicatie.

Bovendien hebben ze een uitgezaaide melanoom. Dat wordt behandeld met een combinatie van twee medicijnen. Die behandeling werkt meestal een maand of zes voor er resistentie ontstaat en de ziekte zich verder ontwikkelt. Daarna is de levensverwachting nog ongeveer een maand.

Experimentele behandeling

"We behandelen patiënten op de traditionele manier tot er resistentie optreedt", legt Schellens uit. "Dan stoppen we die behandeling en geven een paar weken vorinostat om de resistente tumorcellen te doden. Zodra dat gelukt is gaan we verder met de oorspronkelijke behandeling om de tumorcellen te doden die nog wel gevoelig zijn voor de medicijnen die we gebruiken."

Tijdens het vervolgonderzoek wordt ook de manier van diagnose stellen aangepast. In plaats van te varen op bloedonderzoek en CT-scans, wordt met behulp van dna-onderzoek vastgesteld of zich resistentie tegen de gebruikte medicijnen ontwikkelt. "Zo hopen we de resistente tumorcellen eerder kapot te kunnen maken en effectiever te zijn met onze behandeling, doordat we de resistentie eigenlijk in de kiem smoren."