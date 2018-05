Voetbalfan neergestoken in IJmuiden na Telstar-De Graafschap

In IJmuiden is het na de voetbalwedstrijd tussen Telstar en De Graafschap uit de hand gelopen. Aan de Zeeweg ontstond een vechtpartij. Zeker één aanwezige is gestoken, mogelijk met een stuk glas.

Na de play-offwedstrijd, die in 3-2 voor de thuisploeg eindigde, ontstond op straat om onduidelijke redenen een grimmige sfeer. Het is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk of het alleen om De Graafschap-fans ging of dat er ook Telstar-aanhangers bij betrokken waren.

Politieagenten en marechaussees in kogelwerende vesten probeerden de rust te herstellen, schrijft NH Nieuws. Na ongeveer een uur was dat gelukt. De De Graafschap-supporters worden in bussen terug naar Doetinchem gebracht.

Het gestoken slachtoffer was volgens de politie aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, net als een andere betrokkene bij de vechtpartij.

Voortijdig naar huis

Ook bij een andere wedstrijd in de playoffs was het kort onrustig. Supporters van NEC, dat uit tegen Emmen speelde, zochten de confrontatie met stewards en fans van de tegenpartij.

Andere supporters van de Nijmeegse club verlieten de wedstrijd voortijdig: in de rust toen de stand al 3-0 tegen was. De eindstand was 4-0.