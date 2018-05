Miljardenschikking Royal Bank of Scotland met VS

Royal Bank of Scotland (RBS) heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse autoriteiten. In ruil voor 4,9 miljard dollar (4,1 miljard euro) staakt justitie het onderzoek naar de 'rommelhypotheken' die de bank in 2007 en 2008 verkocht.

De Amerikaanse justitie trof eerder al soortgelijke schikkingen met andere grote internationale banken vanwege eenzelfde soort dubieuze hypotheekbeleggingen. Die lagen aan de basis van de financiële crisis die in 2008 uitbrak.

RBS zelf werd tijdens de crisis voor tientallen miljarden gered door de Britse overheid. Nog altijd heeft de overheid 70 procent van de aandelen. Dat belang moet de komende tijd worden afgebouwd.

Mijlpaal

Met het oog op die verkoop van aandelen noemt RBS-topman McEwan de schikking met justitie een mijlpaal. Volgens hem is er nu veel onzekerheid weggenomen, waardoor beleggers een veel helderder beeld krijgen van RBS.

Het bedrag van 4,9 miljard dollar is lager dan verwacht. Volgens persbureau Reuters hadden analisten rekening gehouden met een boete van mogelijk 12 miljard. Het aandeel RBS op de beurs in Londen opende vanochtend 6 procent hoger.