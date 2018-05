Groninger tunnel vlak voor plaatsing terug naar de tekentafel

De plaatsing van een tunnel in Groningen kan op het laatste moment niet doorgaan. Uit proeven blijkt dat een verzakking dreigde die veel groter was dan waar men van uitging. De plannen moeten nu terug naar de tekentafel. "Hier had echt niemand rekening mee gehouden", zegt de aannemer.

De Helperzoomtunnel zou dit weekend onder het spoor richting Assen worden geschoven in de buurt van station Europapark. De grond bleek zich echter heel anders te gedragen dan vooraf was berekend, schrijft RTV Noord. De verwachting was dat de tunnel 30 millimeter zou verschuiven, maar dat blijkt uit te komen op misschien wel 10 centimeter.

"Tijdens de test zagen we dat het verkeerd zou gaan en toen hebben we uit veiligheidsoverwegingen gezegd: 'Hier gaan we niet mee door'", zegt een woordvoerder van de aannemer. "De grond is instabiel, waardoor een onveilige situatie zou optreden. Dat wil je totaal niet. Eerst moet je zorgen dat de ondergrond stabiel wordt gemaakt, of je moet een andere methode vinden."