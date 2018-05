Gegevens huisdieren en hun baasjes op straat

Breder probleem

Dit probleem komt voor bij huisdierendatabases, maar ook bij andere systemen die aan de ene kant zijn bedoeld om publiek te raadplegen, maar een de andere kant privacygevoelig zijn. Zo vond beveiligingsonderzoeker Sjoerd van der Hoorn vergelijkbare problemen in het BIG-register en het AGB-register. In beide staan gegevens van zorgverleners.

Het BIG-register is bedoeld om te verifiëren of iemand wel bevoegd is om een zorgberoep uit te oefenen; het AGB-register is bedoeld om makkelijk zorgdecleraties uit te kunnen voeren. "Beveiliging was er eigenlijk niet", zegt Van der Hoorn. Een kwaadwillende kon op grote schaal informatie plunderen. Daarbij ging het om contactgegevens - in veel gevallen om zakelijke contactgegevens, maar mogelijk ook privé-informatie. Inmiddels zijn de problemen opgelost.

Van der Hoorn heeft ook onderzoek gedaan naar andere registers. Daarvan komen er steeds meer: zo kunnen of moeten ook diëtisten, verpleegkundigen en horecamedewerkers zich inmiddels registreren in een register. In veel gevallen kunnen vraagtekens worden gezet bij de beveiliging ervan.